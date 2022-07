Am Montagabend (18. Juli) war bei Günther Jauch (66) einmal mehr ein hohes Mass an Geduld gefragt. Der Moderator bekam es bei «Wer wird Millionär?» mit einer redefreudigen Kandidatin aus dem Ruhrpott zu tun, die bereits zum zweiten Mal an der RTL-Quizsendung (auch via RTL+) teilnahm - dieses Mal schaffte sie es endlich auf den Ratestuhl. Die 500-Euro-Frage liess Christine Kurzmann aus Essen allerdings schon verzweifeln.