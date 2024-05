Das sagt Sängerin Lulu zu ihrem überraschenden «Let's Dance»-Aus

Zu ihrem Statement fügte sie schriftlich an: «Und ich durfte meinen Magic Moment vertanzen. Das war mein persönliches Ziel und ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Magic Moment meinem Mann widmen konnte.» Für Tanzprofi Massimo Sinató (43) hat sie des Weiteren in ihrer Instagram Story nur positive Worte übrig: «Massimo war so ein toller Tanztrainer und Partner.» Sie freue sich jetzt auf das Finale und das Wiedersehen mit den Kolleginnen und Kollegen, erklärt die 32–Jährige in die Kamera. Zudem sendete sie Grüsse an Tony Bauer (28), den sie ganz besonders vermissen werde und ihm wünsche, dass es ihm bald wieder besser gehe. «Er hat uns alle so bereichert, ich habe ihn so in mein Herz geschlossen.»