Das sagt Tom Brady zu den erneuten Comeback-Gerüchten

Will es Tom Brady (45) ein drittes Mal wissen? Nachdem der ehemalige Star-Quarterback unlängst zum zweiten Mal sein (endgültiges) Karriereende angekündigt hatte, brodelte urplötzlich in den USA die Gerüchteküche. Angeblich, so die Berichte, juckt es Brady schon wieder in den Fingern, sogar ein Team für das vermeintliche NFL-Comeback Nummer zwei sei bereits auserkoren worden - die Miami Dolphins hätten es ihm besonders angetan. Inzwischen hat sich der Ex-Footballer zu den Gerüchten geäussert und klar gemacht, dass er Ex-Footballer bleiben wird.