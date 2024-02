Das schätzt Max Mutzke an der Freundschaft mit Stefan Raab

Max Mutzke (42) belegte 2004 mit «Can't Wait Until Tonight» den achten Platz beim Eurovision Song Contest in Istanbul. Zum 20. Jubiläum seiner Teilnahme will er es dieses Jahr noch einmal wissen und tritt beim deutschen Vorentscheid «Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024» am 16. Februar in Berlin an (22:05 Uhr live auf eurovision.de, im Ersten und auf ONE sowie in der ARD Mediathek). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt der Sänger, warum er noch einmal mitmachen will und warum sein Song «Forever Strong» ein ESC–Song ist. Zudem blickt Mutzke auf seinen für ihn enttäuschenden achten Platz zurück und verrät, wie das Verhältnis zu seinem Entdecker und früheren Mentor Stefan Raab (57) heute ist.