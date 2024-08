Das «schwarze Schaf» der Royals: Neue ARD-Dokuserie über Prinz Harry

Am 15. September feiert Prinz Harry seinen 40. Geburtstag. Der jüngere Bruder des britischen Thronfolgers Prinz William (42) und Sohn von König Charles III. (75) soll zu diesem Anlass eine neue ARD–Dokuserie mit dem Titel «Harry – Schicksalsjahre eines Prinzen» bekommen. Ab 9. September wird die dreiteilige Serie in der ARD–Mediathek gezeigt, am 16. September soll eine einstündige Variante ab 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt werden.