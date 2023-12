«Das Signal»: Netflix-Miniserie mit Florian David Fitz startet im März

Der Streamingdienst Netflix setzt auch weiterhin auf hochkarätige deutsche Eigenproduktionen. So startet am 7. März 2024 die vierteilige Mystery–Serie «Das Signal», bei der Schauspielstar Florian David Fitz (49) als Hauptdarsteller fungiert – und auch an den Drehbüchern mitgeschrieben hat. Netflix–Abonnenten erwartet dann eine packende Geschichte rund um das spurlose Verschwinden einer Astronautin.