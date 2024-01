Das sind die Begleitpersonen der Dschungel-Promis

Mit Schwiegermutter – oder doch solo?

Was Reality–Formate und Gruppendynamiken angeht, gehört Mike Heiter (31) zu den erfahrensten Dschungelcamp–Insassen 2024. Der Essener steigt mit Freund und Reality–Star Eugen Lopez in den Flieger. Felix von Jascheroff (41), seit 2001 festes Mitglied des «GZSZ»–Casts, geht das Dschungel–Abenteuer in Begleitung von Freundin Sofie Winterberg an. Mit grösserer Entourage begibt sich TV–Star Heinz Hoenig (72) nach Down Under. Mit ihm steigen nicht nur Ehefrau Annika Hoenig (38) und zwei seiner Kinder ins Flugzeug. Auch Schwiegermutter Birgit Erfurt–Kästen gehört ab Januar zum australischen Hoenig–Clan.