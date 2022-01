Das sind die beliebtesten Hotels der deutschen Urlauber

Portugal

Portugal steht bei deutschen Urlaubern in den letzten Jahren hoch im Kurs, allem voran die Algarve. Dort liegt im Naturschutzgebiet Ria Formosa das «Robinson Quinta da Ria», das bei Gästen besonders in der Kategorie «Service» und dem Unterhaltungsprogramm punktet. Zum Strand geht's entweder mit dem Shuttle oder in zehn Minuten zu Fuss. Wer mag, kann per Bootstransfer auf die vorgelagerte Sandinsel fahren und dort erholsame Stunden am sechs Kilometer langen Strand verbringen.