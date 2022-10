Das sind die besten Halloween-Kostüme der Stars

Kim Kardashian

Als «X-Men»-Charakter Mystique verkleidet, setzte Kim Kardashian (42) ihre Kurven optimal in Szene. Der Reality-Star trug ein blaues Latexkostüm mit Schuppendetails, das an den Knöcheln in passende High Heels übergeht. Das Gesicht der 42-Jährigen war blau geschminkt, die Augen leuchteten gelb. Ihr üblicherweise langes, blondes Haar trug Kim Kardashian schulterlang und rot.