Das sind die besten Last-Minute-Halloween-Kostüme

Blair und Serena

Für alle, die die US–amerikanische Erfolgsserie «Gossip Girl» gesehen haben, ist Halloween die perfekte Gelegenheit, die Looks der Serienhelden nachzustellen. Besonders ikonisch sind die Freundinnen Serena van der Woodsen und Blair Waldorf. Das Duo aus blonden und braunen Haaren bietet in sechs Staffeln einiges an Material, das leicht in ein Partner–Kostüm umgesetzt werden kann.