Das sind die grössten Fashion-Trends der kommenden Festivalsaison

Das Coachella Festival läutet nicht nur die musikalische Festivalsaison ein, sondern setzt Jahr für Jahr auch die modischen Trends für den Festival–Sommer. Hier wird nicht einfach nur Musik gehört – Coachella ist eine Bühne für Fashion–Statements, Selbstinszenierung und mutige Looks. Wer in der kalifornischen Wüste auffallen will, muss sich was trauen.