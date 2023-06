Sie träumt von einem ruhigen Zuhause und Kindern

«Ich hatte das Gefühl, dass wir einfach zu unterschiedliche Zukunftsvorstellungen über das hatten, was uns im Leben wichtig ist», sagt Sophia Thiel. Beide hätten sich in « 10, 15 Jahren an unterschiedlichen Punkten im Leben gesehen». Sie erklärt ihre Vision: «Ich sehe mich da eher auf dem Land, in der Natur, mit etwas Ruhe - und wenn ich Glück habe mit einer eigenen Familie.» Offenbar war das nicht kompatibel mit den Plänen ihres Ex-Partners, der in Istanbul und Dubai aufwuchs. Er wolle wieder mehr Zeit im Ausland verbringen. Das sei für sie «immer schon sehr schwierig» gewesen. «Ich reise ja jederzeit gerne überall hin. Aber ich möchte irgendwann auch immer wieder zurück nach Hause kommen. Ich bin einfach ein sehr familienverbundener Mensch, das ist mir sehr wichtig.» Deshalb sei es besser, «auf unterschiedlichen Wegen weiter durchs Leben gehen».