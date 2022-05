Das sind die Lippenstift-Trends für den Sommer

«Red and Wet»-Look

Im Sommer sind dunkle Rottöne auf den Lippen im Trend. Im sogenannten «Red and Wet»-Look verleihen sie den Lippen durch die glossige Optik zusätzlich eine Portion Volumen. Beauty-Influencerin Julia Beautx (23) zeigt in ihrem Insta-Feed, wie man den Trend am besten realisiert: Sie setzt ihre Lippen gekonnt in Szene und achtet ansonsten bewusst auf ein leichtes Make-up und einen zarten Lidschatten in natürlichen Farbnuancen.