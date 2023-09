Die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis 2023 stehen fest. Die Jury gab am Montag (11. September 2013) ihre Favoriten in den Bereichen Fiktion, Unterhaltung und Information bekannt. Qualifizieren konnten sich alle Sendungen, die zwischen dem 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 im deutschen Fernsehen und bei Streamingdiensten zu sehen waren. Die Verleihung findet am 27. und 28. September in Köln statt. Sat.1, in diesem Jahr der federführende Sender, überträgt die Gala am 28. September.