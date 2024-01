Das sind die Promis der ersten Folge

«Schlag den Besten»: Das sind die Regeln

Die Promis treten in dem einst von Stefan Raab (57) entwickelten TV–Format in zehn unterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Gefragt sind «sportliches Geschick und Köpfchen», heisst es in einer Pressemitteilung. Mit jeder Runde können 10.000 Euro gewonnen werden.