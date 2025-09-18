Das sind die Protestaktionen gegen Donald Trump in Grossbritannien

Am meisten Aufsehen erregte wohl die Aktion beim Schloss Windsor: Am Tag von Trumps Ankunft rollten Aktivisten ein riesiges Bild von Präsident Trump mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) auf einer Wiese im Park vor dem Schloss aus. Am Abend projizierten die Trump–Protester ein Video über die fragwürdige Beziehung der beiden Männer auf die Schlossmauern, wo die Royals den US–Präsidenten empfingen. Videos und Bilder der Aktion gingen viral.