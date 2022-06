Das sind die Sommerpläne der Stars

30.000 Euro für einen guten Zweck

Die Naturerlebnisse, die der Sommer mit sich bringt, geniesst auch Schauspielerin Jutta Speidel (68): «Ich habe einen wunderbaren Garten in meinem Haus in München, stehe jeden Tag früh auf, gehe mit meinem jungen Hund spazieren und in der Würm schwimmen, die bei mir um die Ecke fliesst.» Für ihre Stiftung Horizont, mit der die sozial engagierte Schauspielerin zwei Frauenhäuser in München betreibt, bekam sie vom Gastgeber Raffaello einen Scheck von 30.000 Euro zum Bau eines weiteren Schutzhauses überreicht. Speidel appellierte an die Gäste, die Not der oft misshandelten Frauen und Kinder nicht zu vergessen: «Dass in einer reichen Stadt wie München hunderte Kinder keine Bleibe haben, ist doch unmöglich!».