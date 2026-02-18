Das sind die wichtigsten Laufsteg-Trends der New York Fashion Week

Die New York Fashion Week startete in diesem Jahr mit einer ordentlichen Portion Drama – und das noch bevor das erste Model den Laufsteg betrat. Bei eisigen Temperaturen und Windstärken, die selbst schwere Wintermäntel auf die Probe stellten, war der Weg zu den Shows eine Herausforderung für sich. Doch die Unberechenbarkeit des Wetters konnte die Stimmung nicht trüben. Im Gegenteil: Die Designer lieferten Kollektionen, die wie eine modische Antwort auf die rauen Bedingungen wirkten und gleichzeitig eine neue Ära der Eleganz einläuteten. Das sind die grössten Trends der diesjährigen Modewoche im Big Apple.