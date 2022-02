Das Smartphone ist weg: Wie oft verlieren die Deutschen ihre Handys?

Besonders aufmerksam sollten Verbraucherinnen und Verbraucher offenbar in Bus und Bahn sein. 43 Prozent haben ihr Smartphone schon in öffentlichen Verkehrsmitteln liegen gelassen oder verloren. Uni, Schule und Arbeit folgen auf Rang zwei mit 15 Prozent, Restaurants mit 14 Prozent auf der Drei. Auf den weiteren Plätzen: Verlust beim Radfahren (zwölf Prozent), in Bar oder Kneipe (elf Prozent), in einem Hotel oder einer Ferienwohnung (zehn Prozent), auf Konzerten oder Sportereignissen (neun Prozent), beim Sport oder in der Umkleidekabine (sechs Prozent), in Clubs und Diskotheken (fünf Prozent), in Kinos und Theatern (drei Prozent) sowie bei Freunden und Bekannten (zwei Prozent).