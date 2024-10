«Das Sommerhaus der Stars»: Das Schlachtfest der Intriganten scheitert

«Das ist doch nicht so schwer, halt die Klappe», herrscht Emma ihren Umut an. Aber auch die anderen Paare tun sich schwer, sowohl mit dem Einprägen als auch mit dem Rotieren. Vanessa Schmitt (28) schluckt sogar ihr Erbrochenes wieder herunter, wie sie freimütig bekennt, irgendwann kann sie es aber nicht mehr unten behalten und erleichtert sich in einem Eimer. Trotzdem schneiden das Model und Partner Raúl Richter (37) am besten ab. Der Ex–«GZSZ»–Schauspieler verbeugt sich vor seiner Freundin, gibt ihr den alleinigen Credit für den Sieg.