«Das Sommerhaus der Stars»: Diese acht Promipaare sind dabei

Auch in diesem Jahr nehmen acht Promipaare an «Das Sommerhaus der Stars» teil. In Staffel neun geht es wie gewohnt um ein Preisgeld von 50.000 Euro, und Beziehungen werden auf die Probe gestellt. Nun hat RTL per Pressemitteilung die 16 prominenten Kandidatinnen und Kandidaten bekannt gegeben, die 2024 ins «Häuschen Elend» einziehen.