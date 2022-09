«Das Sommerhaus der Stars»: Diese Paare haben sich im Haus zerfleischt

Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

Im vergangenen Jahr waren Michelle (43) und Mike (34) Monballijn gemeinsam in der TV-Show zu sehen. Im Februar 2022 gaben sie dann kurzzeitig ihre Scheidung bekannt. Es schien, als dass eine zuvor begonnene Paartherapie nicht die Probleme lösen konnte, die während des Aufenthalts im «Sommerhaus» deutlich geworden waren. Immer wieder zeigte der 34-Jährige seine laute, impulsive Art. In einem gemeinsamen Interview schrie er Michelle so an, dass die weinend hinausrannte. Er schlug anschliessend frustriert mit der Faust gegen einen Zaunpfahl. Zitat später: «Ich hau lieber gegen die Wand, anstatt mit Reden anzufangen». Während der Ausstrahlung des Formats hatte Mike Cees-Monballijn einen Nervenzusammenbruch erlitten und Besserung versprochen. Im August 2022 gab das Paar in einem «Bild»-Interview an, verliebter denn je zu sein. «Wir führen keine toxische Beziehung», sagte Mike Monballijn. «Natürlich gibt es Themen, bei denen wir unterschiedlicher Meinung sind, aber die hat jedes andere Paar auch.»