«Das Sommerhaus der Stars»: Dieses Paar geht als Sieger hervor

Achtung, es folgen Spoiler zum Finale von «Das Sommerhaus der Stars»

Zwei Paare haben es am Ende in das letzte Spiel geschafft. Lorik Bunjaku (28) und Denise Hersing (28) treten gegen Rafi Rachek (34) und Sam Dylan (33) an. Es gilt, an den Armen miteinander verbunden einen Parcours zu meistern und fünf Bälle in ein grosses Herz zu werfen. Wer das am schnellsten schafft, sichert sich das begehrte Preisgeld von 50.000 Euro sowie den Sieg bei «Das Sommerhaus der Stars».