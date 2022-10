«Das Sommerhaus der Stars»: Dieses Paar setzt sich im Finale durch

Paare zerfleischen sich vor Langeweile selbst

Cosimo, der schon in der vorletzten Folge hinschmeissen wollte, ist jetzt also endgültig raus. Nach Fehlern will er nicht suchen. «Eigentlich bist du schon als Mensch ein Fehler, wenn du geboren bist», philosophiert der Fanliebling. Im Gegensatz zu den meisten anderen Paaren in der «Sommerhaus»-Geschichte sieht er sich als Gewinner. Denn die Liebe zwischen ihm und Nathalie ist hier stärker statt schwächer geworden, sagt er.