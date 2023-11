«Das Sommerhaus der Stars»: Dieses Paar sichert sich den Sieg

Das Finale heisst also: Serkan/Samira gegen Justine/Arben. Die Favoritenrolle ist hier klar verteilt. Wie in vorigen Staffeln müssen die Paare auch dieses Mal ihre Gesichter aus Puzzleteilen zusammenbauen. Die Teile müssen sie vorher aus einem Käfig fummeln und dann durch ein Seillabyrinth transportieren. Die Aussenseiter Arben und Justine halten lange gut mit, es ist ein Kampf auf Augenhöhe. Doch dann verhakt sich Arben in den Seilen und verliert wertvolle Sekunden. Serkan und Samira stemmen den Koffer mit 50.000 Euro in die Luft.