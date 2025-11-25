«Das Sommerhaus der Stars»: Ex-Paare sorgen für Zoff beim Wiedersehen

Nun berichten die beiden darüber, wie die Trennung zustande kam. Wie Micha erzählt, machte er mit Edda nach der Aufzeichnung noch Urlaub auf Mallorca. Bei der Rückkehr habe sie ihn dann am Gepäckband abserviert. Edda bestätigt seine Lesart nicht, noch widerspricht sie ihr. Sie sagt lediglich, dass sie sich aus einer «emotionalen Abhängigkeit» befreit habe. Micha beklagt sich über «Liebesentzug» während der Zeit im Sommerhaus und überhaupt während ihrer Beziehung.