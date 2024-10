«Das Sommerhaus der Stars»: Intriganten bekommen die Quittung

Team «Emut» aus Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) scheitert an den einmal mehr ausgeglichenen und starken Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser (57). Bei Umut hat der «Oberschenkel versagt», was Emma mit wütenden Beschimpfungen wie «Körperklaus» quittiert. Erst abends versöhnen sie sich, nach dem Motto «im Spiel gesagt gilt als nicht gesagt». Umut entschuldigt sich für sein Versagen bei der Challenge. Ach ja, das Spiel und damit ein Ticket in die nächste Runde haben übrigens Can und Alessia gewonnen.