«Das Sommerhaus der Stars»-Jubiläum: Zehn Staffeln Drama und Intrigen

Acht Promi–Paare verliessen das Sommerhaus freiwillig: Die ersten waren Neue–Deutsche–Welle–Star Hubert Kah und Illona Magyar in der ersten Staffel 2016, zuletzt warfen 2023 Schlagerstar Tim Toupet und seine Carina Crone das Handtuch. Zwei weitere Pärchen verliessen das Haus aus gesundheitlichen Gründen – und Walentina Doronina und Can Kaplan sowie Gigi Birofio und Dana Feist wurden 2023 wegen Handgreiflichkeiten von der Produktion rausgeschmissen. Besonders tragisch: Von den ehemaligen Bewohnern mussten die Fans bereits von René Weller, Sonja Semmelrogge, Jens Büchner und Willi Herren für immer Abschied nehmen.