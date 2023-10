«Das Sommerhaus der Stars»: «Keine Liebe» für Walentina

Arden und Justine sind damit safe. Das Ticket in die nächste Runde hätten eher Can und Walentina gebraucht. Wenig überraschend liegen sie beim Stimmungsbarometer am Ende der Folge ganz hinten. Doch die nächste Episode mischt die Karten sowieso völlig neu. Es kommt, wie die Vorschau andeutet, zu dem Eklat, über den ganz Trash–Deutschland schon vor dem Staffelstart tuschelte. Mitten drin in der Eskalation: Walentina und der eigentlich harmlos–simple Gigi...