«Das Sommerhaus der Stars»: Nachrücker sorgen für Unmut bei Umut

Lorik Bunjaku (27) und Denise Hersin (28) haben sich bei «Bachelor in Paradise» kennengelernt. Doch richtig geklickt hat erst bei «Ex on the Beach». Nachdem sie dann anders als Umut den Treuetest bei «Temptation Island» bestanden haben, folgt nun also die ultimative Herausforderung für TV–Paare. Dem «Sommerhaus»–Fluch sind schon viele Promipärchen zum Opfer gefallen.