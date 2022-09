«Das Sommerhaus der Stars»: Schlussgemacht vor der Kamera?

Stephen Dürr im «Carwash-Mood» - doch andere sind schneller

Im ersten Spiel geht es wie meist bei der Show in die Höhe. Ein Kran zieht ein verdrecktes Auto nach oben. Auf der Oberfläche des Fahrzeugs müssen die Kandidaten die neun Buchstaben eines Lösungsworts freilegen. Um die Dreckschicht zu entfernen, haben sie nur Minischwämme zur Verfügung. Stephen Dürr (48) gerät in einen «Carwash-Mood» und entwickelt sogar Spass an der Sache. Er und Frau Katharina (39) lösen das Buchstabenrätsel dann auch schnell: «Zuneigung» ist gesucht und nicht «Ziege», wie Kader Loth (49) mehrfach frühzeitig herausposaunt.