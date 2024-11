«Das Sommerhaus der Stars»: So ging es für die Sieger-Paare weiter

Elena Miras und Mike Heiter

Trotz jeder Menge Zickereien haben die «Love Island»–Teilnehmer Elena Miras (32) und Mike Heiter (32) gezeigt, dass sie als Paar zusammenhalten. In Staffel vier setzten sie sich durch. Für das 50.000–Euro–Preisgeld musste sich Heiter im Finale 2019 vor laufender Kamera wüste Beschimpfungen seiner damaligen Freundin gefallen lassen. Die schien nach dem Sieg alles vergessen zu haben und fiel ihm um den Hals. Die beiden lernten sich 2017 bei der Dating–Reality–Show «Love Island» kennen und wurden danach ein Paar. Gemeinsam bekamen sie im August 2018 Töchterchen Aylen. Die Beziehung hielt bis September 2020. Heiter war danach in der Kuppelshow «Are You the One? Realitystas in Love» zu sehen, Miras nahm unter anderen an den «RTL Wasserspielen» teil.