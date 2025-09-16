«Das Sommerhaus der Stars»: Was machten Sam und Rafi nach ihrem Sieg?

Warten auf den Heiratsantrag

Und beruflich? Da steht wie schon zuvor Sam Dylan im Vordergrund, während sich sein Partner eher zurückhält und seiner Arbeit als Rettungssanitäter nachgeht. Sam war nach dem «Sommerhaus» etwa bei «Das grosse Promi–Büssen» oder «The 50» zu sehen – und nicht zu vergessen im Dschungelcamp. Nach Australien begleitete ihn Rafi natürlich. «Ich habe ihn richtig vermisst. Ich wusste gar nicht, dass ich jemanden so vermissen kann. Ich möchte wieder häufiger besondere Erlebnisse mit ihm teilen», erklärte er nach seinem Auszug als Neunter im Interview mit spot on news. Ganz oben stehe bei Sam aber sowieso ein Heiratsantrag: «Darauf warte ich.»