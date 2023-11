«Das Supertalent»: Das wird in der neuen Staffel anders

Ebenfalls neu wird das Finale sein, das in der 16. Staffel nicht mehr als Live–Show über die Bühne geht. Das habe «produktionstechnische Gründe», so der Sendersprecher. Darüber hinaus wird auch erstmals nicht das Publikum entscheiden, wer der Sieger oder die Siegerin sein wird. Das Finale soll laut Bericht schon am 15. Dezember aufgezeichnet werden, also in rund einem Monat.