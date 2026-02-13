«Das Traumschiff» am Ostersonntag: Auch Evelyn Burdecki geht an Bord

«Achtung, Achtung: Evelyn an Bord!»

Burdecki ist in einer Gastrolle als Stylistin Vera zu sehen. Die Dschungelkönigin von 2019 hatte ihren Auftritt bereits im vergangenen Sommer angekündigt: Im Juni veröffentlichte sie auf Instagram ein Video mit Filmklappe und schrieb dazu: «Achtung, Achtung: Evelyn an Bord! Ich bin wirklich auf DEM Traumschiff und nein, nicht als Animateurin oder blinder Passagier, sondern mit Rolle, Text und allem Drum und Dran!»