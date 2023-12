«Das Traumschiff»: Hypochonder-Spass mit Harald Schmidt vs. Ingolf Lück

Keine einfache Aufgabe wartet am zweiten Weihnachtsfeiertag in «Das Traumschiff: Utah» (26.12., 20:15 Uhr, ZDF) auf Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow, 62) und insbesondere auch auf Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen–Fernandes, 42). Denn neben Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt, 66) ist mit Jens Kessler (Ingolf Lück, 65) ein weiterer Hypochonder an Bord.