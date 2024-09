«Das Traumschiff» sticht Ende November wieder in See

«Traumschiff»–Fans müssen nicht bis Weihnachten auf ein neues Abenteuer warten. Wie auch in den beiden Jahren zuvor sticht Florian Silbereisen (43) alias Kapitän Max Parger ausser der Reihe im November in See. Am 24. November zeigt das ZDF «Das Traumschiff – Argentinien» zur gewohnten Sendezeit um 20:15, in der Mediathek schon ab dem 16. November.