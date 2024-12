Das unerwartete Comeback der Isabel-Marant-Sneaker

Genau wie Ugg–Boots oder Low–Rise–Jeans war der besonders aussehende Wedge–Sneaker der Designermarke Isabel Marant zu seinen Zeiten etwas, das man entweder liebte oder verachtete. Von 2010 bis 2015 war der Name des sogenannten Bekett–Modells in aller Munde. Was den Sneaker so besonders machte, war sein ungewöhnliches Design. Es ist ein High–Top–Schuh mit einer grossen Zunge und Klettverschlüssen. Als wäre das nicht genug, weist der Schuh ein weiteres ungewöhnliches Merkmal auf: Er besitzt einen verdeckten hohen Keilabsatz und ist somit eine Kombination aus Turnschuh und High Heels. «Die Idee, ein Basketball–High–Top mit einem Keilabsatz zu kombinieren und ihn gleichzeitig sexy, cool und lässig zu machen, war vor zehn Jahren in der Mode einfach revolutionär», sagte Roopal Patel von Saks Fifth Avenue gegenüber der «NYT».