Das verrät der neue Trailer zur «Halo»-Serie rund um den Master Chief

Welche Schauspieler sind dabei?

Pablo Schreiber ist unter anderem bekannt aus «The Wire» und «Orange Is the New Black». Er wird unter anderem neben «Californication»-Star Natascha McElhone (52), und Yerin Ha («Reef Break») zu sehen sein. Jen Taylor (48) spricht Cortana. Die Schauspielerin und Synchronsprecherin leiht auch der Figur in den Videospielen und Microsofts Sprachassistentin in der US-Version ihre Stimme.