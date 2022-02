«Das war wirklich schlimm»: Henning Baum über Armut auf Mallorca

Die Serie spielt kurz nach dem Mauerfall. Was verbinden Sie mit diesem bedeutungsvollen Ereignis?

Baum: Ich kann mich natürlich sehr gut daran erinnern. Der Mauerfall ist das grösste weltgeschichtliche Ereignis, das ich selbst erlebt habe. Ein Wendepunkt, vor allem in der Geschichte des deutschen Volkes. Ich hatte Verwandtschaft in der DDR, die wir vor der Wende regelmässig besucht haben. Ich kannte also die DDR und die Grenze. Ich weiss, wie es dort gerochen und ausgesehen hat. Das war eine andere Welt. Der Mauerfall hatte zur Folge, dass uns meine Verwandten besuchen durften - was sie Weihnachten 1989 sofort getan haben. Deren Leben hat sich durch den Mauerfall komplett verändert. Allein, dass sie wieder verreisen durften - meine Verwandten haben die neugewonnene Freiheit ausgiebig genutzt.