Das waren die grössten TV-Comebacks des Jahres

In den vergangenen Monaten haben einige Promis ihre Rückkehr auf den Bildschirm gefeiert. Allen voran Talk–Legende Arabella Kiesbauer (56).
Arabella Kiesbauer
Mit ihrer ProSieben–Talkshow «Arabella» wurde Arabella Kiesbauer in den 1990er–Jahren zur Talkshow–Ikone. Nach dem Ende der Sendung im Jahr 2004 wechselte die gebürtige Wienerin ins österreichische Fernsehen, wo sie unter anderem «Bauer sucht Frau» moderiert. In diesem Jahr übernahm sie zudem das österreichische Pendant von «Bares für Rares». Seit 2025 ist sie auch im deutschen TV wieder präsent: Als Nachfolgerin von Cathy Hummels (37) führt sie nun durch die RTLzwei–Show «Kampf der Realitystars».
«Ich liebe das Format. Mich hat die Sendung gereizt – da habe ich gleich geschrien: Ich bin dabei! Und zwar mit grosser Begeisterung. Und ich habe meine Sendezeit gut genutzt», schwärmte Kiesbauer im Gespräch mit spot on news über ihr Comeback. Tatsächlich kam die neue Moderatorin mit ihren gezielten Fragen an die Realitystars super beim Publikum an. Deshalb bleibt sie dem Format treu und moderiert im nächsten Jahr auch die erste «Allstar»–Staffel.
Pinar Sevim
Bei «Kampf der Realitystars» traf Kiesbauer auf eine weitere TV–Rückkehrerin: Pinar Sevim. Sie wurde 2008 als Teil des Duos «Mimi & Pinar» in der ProSieben–Sendung «taff» bekannt. Dort wurde sie mit ihrer unverkennbaren Art zwei Jahre lang bei Aktionen wie Führerschein oder Nasen–OP begleitet. Nach dem Ende des Duos zog sich Pinar aus der Öffentlichkeit zurück und arbeitete zehn Jahre lang in einer Bäckerei. «Ich habe Angst, ob die Zuschauer überhaupt wissen, wer ich bin», gestand sie vor ihrem Comeback im Interview mit RTLzwei.
Darüber muss sie sich inzwischen keine Sorgen mehr machen, denn sie war nach «Kampf der Realitystars» noch in weiteren Trash–Sendungen zu sehen. Sie zog im neuen Format «Der Promihof» (RTLzwei) auf einen Bauernhof und war ausserdem Kandidatin bei «Promi Big Brother» in Sat.1.
Verona Pooth
Verona Pooth (57) war zwar nie komplett weg aus dem deutschen Fernsehen, aber in diesem Jahr bekam auch sie wieder eine eigene Show: Sie präsentierte die erste Staffel des neuen Formats «Villa der Versuchung» in Sat.1. Bei der ProSieben–Sendung «The Masked Singer» war sie zudem Rateteammitglied.
Pooth hat früher bereits etliche Formate präsentiert: Von 1996 bis 1999 moderierte sie die Erotikshow «Peep!» bei RTLzwei und von 1998 bis 2000 ihre Late–Night–Comedytalkshow «Veronas Welt» (RTL). Ab 2004 führte sie durch die ProSieben–Sendung «The Swan – Endlich schön!» sowie «Engel im Einsatz – mit Verona Pooth» bei RTLzwei.
Pierre M. Krause
Auch Pierre M. Krause (49) meldete sich 2025 im TV zurück. Eine Krebserkrankung zwang den Moderator zu einer einjährigen Auszeit. Das gab er am 30. Oktober beim Auftakt zur neuen Staffel der SWR–Produktion «Kurzstrecke mit Pierre M. Krause» bekannt. «Ich hatte Rückenschmerzen – es stellte sich heraus, das war ein bösartiger Tumor. Der musste entfernt werden, sonst wäre ich irgendwann daran gestorben», erzählt er in der Folge mit «TV total»–Host Sebastian Pufpaff. In den vergangenen Monaten, einem «Höllenritt», der «auch ganz anders hätte ausgehen können», mussten ihm mehrere Knochen entfernt werden.
Bisher sind die neuen Folgen «Kurzstrecke mit Pierre M. Krause», in denen er jedes Mal einen anderen Stargast in dessen privatem Umfeld begleitet, nur auf YouTube und in der Mediathek verfügbar. Ab dem 9. Januar 2026 laufen sie freitags um 23:30 Uhr im SWR. Bald kann man Krause aber auch wieder im Rateteam von «Sag die Wahrheit» (SWR) sehen. «Nach langer Zeit wieder bei ‹Sag die Wahrheit›, dem idyllischen Kleinod des linearen Fernsehens», schrieb er im November auf Instagram zu Bildern mit seinen Kollegen und dankte für die «wohlig–warme Wiederaufnahme». Zudem war Krause am 23. November in dem bereits 2023 und damit vor seiner Erkrankung abgedrehten Stuttgarter «Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen» in einer Gastrolle zu sehen.