Das waren die Highlights der «Bambi»-Verleihung 2023

Standing Ovations für Julija Nawalnya

Zuvor hatte Julija Nawalnaja (47) stellvertretend für ihren Mann Alexej Nawalny (47) den Bambi in der Kategorie «Mut» entgegengenommen. Der russische Oppositionskritiker sitzt derzeit in einem Straflager in Russland ein. Seine Laudatio hielt EU–Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (65). Das Publikum würdigte den Auftritt von Nawalnys Ehefrau und ihre Rede zu Ehren ihres inhaftierten Mannes mit grossem Applaus und Standing Ovations. In ihrer Dankesrede erinnerte sie daran, dass ihr Mann nur einer von Hundertausenden sei, die in Russland im Gefängnis sitzen. «Wir müssen kämpfen für die Freiheit dieser Menschen.»