Das waren die «It Girls» des Jahres

Ein weiteres «It Girl» in der Musikszene war Sängerin Chappell Roan (26). Auch sie genoss 2024 einen rasanten Aufstieg und ist spätestens seit ihrem Hit «Good Luck, Babe!» aus der modernen Popwelt nicht mehr wegzudenken. Was sie zudem zu einer Trendfigur macht, ist ihr ikonischer Look. Mit dramatischen Outfits und Make–up konnte sie 2024 einige Male Aufmerksamkeit erregen und für Begeisterung sorgen.