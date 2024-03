«Das war‹s»: Enrique Iglesias› letztes Album kommt Ende März

Enrique Iglesias begann in den 1990er–Jahren seine Musikkarriere und trat damit in die Fussstapfen seines Vaters, dem spanischen Superstar Julio Iglesias (80). Um die Jahrtausendwende startete er auch auf Englisch durch, etwa mit der globalen Hitsingle «Hero» (2001). In seiner Karriere veröffentlichte er elf Studioalben und drei Greatest–Hits–Compilations. Er hat 180 Millionen Tonträger verkauft.