Das Warten hat ein Ende: Dreharbeiten für «Ku'Damm 77» laufen bereits

Schauspieler August Wittgenstein (44) und überraschenderweise auch Sabin Tambrea (40) gehören ebenfalls wieder zum Cast. Letzterer spielte in den ersten drei Staffeln «Ku‹damm 56» (2016), «Ku›damm 59» (2018) und «Ku'damm 63» (2021) den Industriellensohn und Schriftsteller Joachim Franck, der immer wieder um Monika (Gerhardt) kämpft. In der zweiten Episode der dritten Staffel nimmt er sich allerdings das Leben. In der neuen Staffel verkörpert der Schauspieler einen Lehrer, den auch Monika kennenlernt.