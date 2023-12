Das Weihnachtsprogramm 2023 im TV

Seit 1990 gehört «Kevin – Allein zu Haus», Sat.1 zeigt den Film am 24. Dezember um 20:15 Uhr, zu den Filmklassikern an Weihnachten. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub enden bei Familie McCallister im reinsten Chaos. Sohn Kevin (Macaulay Culkin) wird von seiner Mutter auf den Dachboden verbannt. Der Junge schläft ein und als er wieder aufwacht, sitzt die Familie bereits im Flugzeug nach Paris – ohne Kevin. Seine Freude über die sturmfreie Bude ist nur von kurzer Dauer, denn das Einbrecherpärchen Harry und Marv wittert eine günstige Gelegenheit. Am 25. Dezember zeigt Sat.1 die Fortsetzung «Kevin – Allein in New York» (20:15 Uhr).