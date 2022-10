«Das Weisse Haus am Rhein»: Charlie Chaplin und Hitler Tür an Tür?

Pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit widmet das Erste sein Abendprogramm einem geschichtsträchtigen und mit Blick auf den Drachenfels durchaus magisch anmutenden Ort am Rhein, der seit jeher in die grossen politischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts eingebettet ist. Im Grandhotel der Familie Dreesen im südlichen Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg direkt am Fluss gelegen, gingen die Mächtigen aus Politik und Gesellschaft ein und aus. Das 1893/94 gegründete Anwesen war im Laufe der Zeit Nobelherberge, Hitlers Lieblingshotel, Gefangenenlager, Flüchtlingsheim und Diplomatensitz. In der rheinischen Provinz wurden Verträge geschlossen und bis zum Umzug der Regierung nach Berlin historische Meilensteine gesetzt.