«Das wird nie wieder passieren»: Tiffany Haddish will sich Hilfe holen

Anfang 2022 gab es eine ähnliche Situation

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Jahren, dass Haddish wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde. Der erste Vorfall ereignete sich im Januar 2022. Damals wurde sie in Atlanta festgenommen – sie war ebenfalls schlafend am Lenkrad entdeckt worden. Haddish wurde daraufhin wegen Trunkenheit am Steuer und unzulässigen Anhaltens auf der Strasse angeklagt und schliesslich freigelassen, nachdem sie eine Kaution in Höhe von 1.666 US–Dollar hinterlegt hatte (rund 1.500 Euro). Danach hatte sie in mehreren TV–Auftritten über ihre Festnahme gewitzelt. So fragte sie in der «Ellen DeGeneres Show», ob das Publikum ihr Polizeifoto sehen wolle. Als es auf dem Bildschirm gezeigt wurde, sagte sie: «Immer noch süss ... sieht gut aus.» Inzwischen scheint sie die Sache wohl ernster zu nehmen.