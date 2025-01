Das wünschen sich die Stars für 2025

Dem stimmt auch Herbert Knaup (68) zu. «Es ist gerade so chaotisch auf der Welt, mit den Kriegen in Israel, in der Ukraine, in Russland, in vielen Teilen der Welt. Es ist wirklich gefährlich und dramatisch. Da wünscht man sich natürlich, dass langsam die Vernunft greift und endlich Frieden einkehrt», erklärt der Schauspieler. «Privat wünsche ich mir, dass die Auftragslage, die gerade ganz gut für mich aussieht, so bleibt und dass ich mit meiner Familie weiter so glückliche Tage verbringen kann.»