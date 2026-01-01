Das wünschen sich die Stars für 2026

Das Jahr 2026 hat begonnen – und zahlreiche Prominente geben spot on news bereits Einblicke in ihre Pläne für die kommenden Monate. Ob neue Dreharbeiten, anstehende Konzerttourneen oder geheimnisvolle Andeutungen: Deutschlands Stars blicken mit Zuversicht nach vorn.
Für Hans Sigl (56) gibt es keinen Grund, am Erfolgsrezept zu rütteln. «Es wird so weiterlaufen wie in 2025», erklärt der «Bergdoktor»–Darsteller. «Wir drehen die nächste Staffel und es ist wunderbar, mit dem Team jetzt noch weiterzumachen.» Doch ganz so beschaulich wie in Ellmau wird es für den Schauspieler nicht bleiben: «Und es kommen weitere Projekte dazu, da kann ich aber noch nichts verraten.»
Roland Kaiser freut sich auf sein Publikum
Auch Schlagerlegende Roland Kaiser (73) setzt auf Bewährtes. «Ich habe wieder eine Menge Konzerte nächstes Jahr, ich freue mich auf mein Publikum und meine Band», so der Sänger vor dem Jahreswechsel. Seine Begeisterung für den Job ist ungebrochen: «Meine Arbeit macht mir einfach Spass.»
Ähnlich geht es dem britischen Sänger Calum Scott (37), der «Anfang Januar wieder auf Tour» ist. Sein Wunsch: «Dass ich 2026 genauso viel Spass habe wie dieses Jahr! Es gab einige grosse Meilensteine in meiner Karriere und ich habe es so sehr geliebt, alle auf der Tour wiederzusehen, also bitte mehr davon!»
Comedian Lutz van der Horst (50) hat ebenfalls viel vor. Mit seinem Buch «Konfetti–Blues» geht er erneut auf Lesereise. «Und ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn die Leute das Buch mögen, weil es eine totale Herzensangelegenheit von mir ist», sagt der «heute–show»–Reporter.
Familie und Gesundheit stehen hoch im Kurs
Sarah Engels (33) setzt ihre Prioritäten klar: «Für 2026 wünsche ich mir vor allem Gesundheit für meine Familie und mich, weiterhin so viel Freude und Liebe in unserem Zuhause.» Die Sängerin hofft ausserdem, «dass ich auch weiterhin die Möglichkeit habe, meine Leidenschaften zu verfolgen und mich für Dinge einzusetzen, die mir am Herzen liegen.»
Auch Carsten Maschmeyer (66) wünscht sich und seiner Frau Veronica Ferres (60) «vor allem Gesundheit und genügend gemeinsame Zeit, gerade weil wir beide beruflich oft getrennt viel unterwegs sind» sowie «familiäre Harmonie und Frieden, im Kleinen wie im Grossen».
Einen besonders grossen Herzenswunsch teilen Dominik Stuckmann (33) und Anna Rossow (37), die vor wenigen Wochen ihre Verlobung öffentlich gemacht haben. Der frühere «Bachelor» wünscht sich mehr Gelassenheit, eine gesunde Work–Life–Balance – und augenzwinkernd sogar einen Lottogewinn. Seine Partnerin wird konkreter: ein Baby. «Ja, ein Baby wäre der grösste Wunsch fürs nächste Jahr», bestätigt Stuckmann.
Gelassenheit als grosses Thema
Ex–«Bachelorette» Sharon Battiste (34) wünscht sich «Ruhe im Kopf, Klarheit im Herzen und ganz viel Leichtigkeit. Und dass Projekte, auf die ich so viel Energie setze, genauso aufgehen, wie ich es mir wünsche.»
Auch Cheyenne Ochsenknecht (25) sehnt sich nach «mehr Gelassenheit». Die Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht wünscht sich «ein Jahr, in dem wir einfach im Moment leben, viel lachen und mehr reisen können.»
Thore und Jana Schölermann machen neugierig
Besonders geheimnisvoll geben sich Thore (41) und Jana Schölermann (38). «Wir haben ein wildes, neues Jahr vor uns. Es wird nicht langweilig, sagen wir mal so», deutet der Moderator an. Seine Frau ergänzt vielsagend: «Es wird bestimmt auch den ein oder anderen überraschen, wenn er es dann erfährt. Er wird sich zuhause nicht langweilen.» Der Moderator hatte sich bereits 2024 nach rund zwölf Jahren von der Sendung «taff» verabschiedet, 2025 folgte dann der Ausstieg aus «The Voice Kids». Thores Versprechen an die Fans: «Ihr werdet von mir hören.»
Roland Trettl (54) blickt ebenso positiv nach vorne, auch wenn das neue Jahr für ihn ohne eine gewohnte Konstante beginnen wird. Im Oktober wurde bekannt, dass die Kuppelshow «First Dates – Ein Tisch für Zwei» zum Ende des Jahres eine Drehpause einlegt. «Mir wird auch ohne ‹First Dates›–Dreharbeiten einiges einfallen und ich freue mich auch einfach auf ein paar Monate mit Drehpause. Aber ich werde definitiv was anderes machen», verspricht der Moderator und TV–Koch. Im zweiten Quartal kehrt er dann für die «First Dates»–Dreharbeiten wieder an gewohnter Stelle zurück.