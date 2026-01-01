Das wünschen sich die Stars für 2026

Für Hans Sigl (56) gibt es keinen Grund, am Erfolgsrezept zu rütteln. «Es wird so weiterlaufen wie in 2025», erklärt der «Bergdoktor»–Darsteller. «Wir drehen die nächste Staffel und es ist wunderbar, mit dem Team jetzt noch weiterzumachen.» Doch ganz so beschaulich wie in Ellmau wird es für den Schauspieler nicht bleiben: «Und es kommen weitere Projekte dazu, da kann ich aber noch nichts verraten.»